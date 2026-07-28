İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda 56 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yabancı ülke vatandaşlarını yatırım ve forex işlemleri vaadiyle hedef aldığı yönünde bulgulara ulaşıldığı bildirildi.

İstanbul'da çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen uluslararası forex dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların ardından nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında başlatıldığı bildirildi.

ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

İhbarlarda, Şişli'deki Astoria Alışveriş Merkezi'nin üçüncü katında Vend Teknoloji unvanıyla faaliyet gösteren şirketin, yabancı ülke vatandaşlarına yatırım ve forex işlemlerinden kazanç sağlama vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptığı değerlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, şirketin özellikle Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını hedef aldığı yönünde bulgular elde edildi.

TELEFONLARDA KULLANICI HESAPLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin telefonlarında farklı kullanıcı hesaplarının bulunduğu, şirket hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve elde edilen gelirlerin yurt içinde aklandığı yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

Yetkililer, şirketin görünürde çağrı merkezi olarak faaliyet gösterdiğini ancak yatırım danışmanlığı ve forex işlemleri adı altında dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğünün değerlendirildiğini aktardı.

OPERASYONDA 56 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

28 Temmuz 2026'da Şişli Astoria Kuleleri'nde gerçekleştirilen operasyonda arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Gözaltına alınan 56 şüpheliden 49'unun Türk, 7'sinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre yabancı uyruklu şüphelilerin 3'ünün Azerbaycan, 1'inin Kırgızistan, 1'inin Özbekistan, 1'inin Kore ve 1'inin Japonya vatandaşı olduğu tespit edildi.