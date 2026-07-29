Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine: Gündemde Terörsüz Türkiye ve ekonomi var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik gündemle toplanıyor. Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin son durumu, PKK'nın silah bırakma süreci, MİT ve TSK'nın sahadan hazırladığı raporlar, ekonomideki son gelişmeler, ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, F-35 teslimat süreci ve orman yangınlarına yönelik hazırlıklar ele alınacak. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi detayları aktardı.