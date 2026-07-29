Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay çalışmalarında yeni hedeflerini açıkladı. Kacır, Ay araştırma programı kapsamında Türkiye'de tasarlanacak ve inşa edilecek uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlandıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, Ay araştırma programı kapsamında Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlandıklarını belirtti.

Kacır, açıklamalarını Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) tanıtım resepsiyonunda yaptı.

TÜRKİYE'NİN UZAY HEDEFİNDE YENİ ADIM

Türkiye'nin uydu teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Kacır, BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2, İMECE ve TÜRKSAT 6A projelerini örnek gösterdi.

Bakan Kacır, Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin uzun vadeli uzay hedefleri için çalışmaların sürdüğünü, ilk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel deneyler gerçekleştirdiğini, Tuva Cihangir Atasever'in de yörünge altı araştırma uçuşunda görev yaptığını aktardı.