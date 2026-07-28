İsimleriyle şaşırtan iki köy: Çıplak ve Dingiller'in bilinmeyen hikâyesi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan bazı köyler, isimleri ve hikâyeleriyle dikkat çekiyor. Çanakkale'nin Çıplak Köyü ile Manisa'nın Dingiller Köyü, geçmişten gelen anlatıları, doğal güzellikleri ve yerel yaşamlarıyla merak uyandırıyor. A Haber Muhabiri Vedat Sezer ve Kameraman Birol Güngördü, Çıplak Köyü'nü görüntüleyerek detayları aktardı. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe ve Kameraman İsa Mustafa Eraslan, Manisa Dingiller Köyü'nden detayları aktardı.