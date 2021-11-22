Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminat yalanlarına Başkan Erdoğan'ın avukatından açıklama

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti. Böylelikle 4 milyon 460 bin TL’lik tazminat tutarından vazgeçmiş oldu. Başkan Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhindeki açtığı davaları geri çekmesi üzerine yapılan haberler ve Kılıçdaroğlu’nun söylemlerine ilişkin Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Aydın, 2017’den sonra açılan ve halen derdest olan davalardan vazgeçilmediğini kaydetti. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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