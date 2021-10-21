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"Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatı tehdit"

A Haber
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Giriş: 21.10.2021 13:13
Güncelleme:21.10.2021 13:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoda skandal ifadeler kullanarak devlet memurlarını ve bürokratları tehdit etmişti. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Siyaset Bilimci Onur Erim, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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