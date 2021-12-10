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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini iptali ile ilgili flaş HDP detayı!

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Giriş: 10.12.2021 20:59
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifakını sürdüren CHP'ye halktan büyük bir tepki var. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretini iptal ederek Ankara'ya döndü. CHP Genel Merkezi iptal gerekçesi olarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da katılması gereken bir programını ileri sürdü. CHP'den yapılan bu açıklama kulislerde, “HDP'yi karşına almak istememesi” şeklinde değerlendirildi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 3'üncü yılına girdi.

O ailelere siyasi partilerden destek ziyareti geldi, ancak Diyarbakır'a bir tek Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener gitmedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP KAYGISI!

Kılıçdaroğlu'nun Güneydoğu programı açıklanınca, akıllara "Diyarbakır Annelerini ziyaret edecek mi?" sorusu geldi.

İlk önce Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı ziyaret etti, sıra Diyarbakır'a gelince program son anda iptal oldu.

Her fırsatta partililere ittifaka zarar veren adımlardan kaçının talimatı veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dakika iptali terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi karşısına almak istememesi olarak yorumlandı.

HERHANGİ BİR PROGRAMA KATILMAMASI DA BU İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

CHP Genel Merkezi ise iptal gerekçesi olarak, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da katılması gereken bir programı göstermekle yetindi.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir programa katılmaması iddiaları güçlendirdi.

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