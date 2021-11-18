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Kemal Kılıçdaroğlu'nun bukalemun siyaseti! Helalleşme çıkışına Selahattin Demirtaş ve FETÖ'cü Emre Uslu'dan destek geldi

A Haber
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Giriş: 18.11.2021 13:00
erörden tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selhattin Demirtaş'tan da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açılımına destek geldi. Demirtaş bir internet sitesinde yer alan yazısında ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum.'' ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına bir destek de FETÖ'cülerden geldi. Firari FETÖ'cü Emre Uslu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını "yetmez ama evet" yorumuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Peki bunlar ne anlama geliyor? Muhalefet suni gündem peşinde mi? AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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