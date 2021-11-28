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Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız "miting" iddiası

A Haber
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Giriş: 28.11.2021 10:57
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak istediklerini ancak valiliğin izin vermediğini iddia etmişti. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nın 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmediği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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