Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni algı çalışması! Bu kez MEB’i hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası veTÜİK'in ardından bu kez Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef aldı. KPSS'den yüksek puan alan bazı öğretmen adaylarının mülakatta elendiğini öne süren Kılıçdaroğlu yeni baskın için saat verdi. "Bugün 13'te görüşmek üzere" mesajını paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı ise iddiaları yalanladı, mülakatların objektif bir şekilde yapıldığı vurgulandı. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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