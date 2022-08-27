Kemal Kılıçdaroğlu’ndan itiraf: HDP ile görüşüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, HDP ile görüştüklerini itiraf etti. İttifak ortakları HDP'nin altılı masada olmadığı iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Olmayan şeyi halkın önüne sunuyorlar" dedi.