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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf: HDP ile görüşüyoruz

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Giriş: 27.08.2022 23:32
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, HDP ile görüştüklerini itiraf etti. İttifak ortakları HDP'nin altılı masada olmadığı iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Olmayan şeyi halkın önüne sunuyorlar" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan itiraf: HDP ile görüşüyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf: HDP ile görüşüyoruz
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