21 Şubat 2022, Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığına veto! HDP’ye sıcak mesajlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, "Beş genel başkan, adaylık teklif ederse elbette kabul ederim" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın muhtemel adaylıklarına ise kapıyı bir kez daha net bir biçimde kapattı. "Onlar görevlerine devam edecek" dedi.