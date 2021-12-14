Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı! “İttifak kabul ederse…”

"2023 yılında Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna yanıt aranırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, “İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım" dedi. Meral Akşener’e de göz kırpan Kılıçdaroğlu, “İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak kolay değil. Akşener, Başbakanlığa yakışır.” açıklamasını yaptı.

Canlı yayınlanan bir televizyon programına konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İTTİFAK KABUL EDERSE ADAY OLURUM"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmaya yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık." dedi.

"GURUR DUYARIM"

CHP lideri, "Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Karşı tarafta otoriter sistem var." mesajını verdi.

"MERAL AKŞENER, BAŞBAKANLIĞA YAKIŞIR"

İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak kolay değil. İfadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, "Akşener, Başbakanlığa yakışır. Deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır." dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN MESAJ! "İTTİFAK BUNA KARAR VERMELİ"

Kılıçdaroğlu cümlelerini şu şekilde sürdürdü;

İttifakı oluşturacak olan siyasi partilerin bir araya gelmesi lazım. Gelen kişi güveneceğiniz bir insan olacak. Ne güzel Cumhurbaşkanı olmuşken güçlendirilmiş parlamenter sistem nereden çıktı, demeyecek...

...Vatandaş belediye başkanlarının aday olmasını talep edebilir, bu siyasi bir karardır. İttifak buna karar vermeli. İsteğimiz güven içinde seçim olması, parlamenter sistemin gelmesi. Akşener'le Cumhurbaşkanlığı adaylığını hiç konuşmadık."



