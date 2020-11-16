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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çelişkili ''anayasa'' açıklaması! 2018: Taslak hazırladık 2020: Hazırlamadık…

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Giriş: 16.11.2020 01:16
Güncelleme:16.11.2020 01:50
Muhalefet cephesinde ''ortak anayasa'' tartışması sürüyor. 2018 yılında ittifak ortakları olarak ortak anayasa taslağı çalışması yaptıklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son açıklamamasında ''Hayır, asla böyle bir şey söz konusu değil'' dedi.

Türk siyasi tarihinde yalanlanan açıklamaları ile gündem olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmesi siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK" DEMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özdağ'ın iddiasını gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu bugün de Çukurambar'daki evinden çıkışında, 4 partinin anayasa taslağı için görüştüğü iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. "Anayasanın bir toplumsal uzlaşmayla hazırlanması lazım. Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Eğer biz bir anayasa konusunda çalışma yapacaksak önce başvuracağım, kapısını çalacağım parti elbette İYİ Parti, Sayın Meral Akşener olacaktır. Onun görüşlerini almak olacaktır." İfadelerini kullandı.

KENDİ TELEVİZYON KANALINDA İTİRAF ETTİ

Oysa aynı Kılıçdaroğlu'nun 21 Haziran 2018'de CHP'nin finanse ettiği Tele1 televizyonunda verdiği röportajda anayasa değişikliği için çalıştıklarını ifade ettiği sözler ortaya çıktı. Halen video paylaşım sitesi Youtube'de duran videoda Kılıçdaroğlu'nu Millet İttifakını oluşturan partiler olarak anayasa çalışmalarını yaptıklarını belirtiyor.

MİLLET İTTİFAKINI OLUŞTURAN PARTİLER OLARAK…

Programda "Demokratik parlamenter sisteme geçmemizin birince ayağı ve en önemli ayağı bir anayasa değişikliği ya da bir anayasa yapmaktır" diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuşuyor; "Biz daha önceden yani seçimler daha gündemde yokken Millet İttifakı'nı oluşturan partiler olarak bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi ve o komisyonun başkanlığı da sayın Kaboğlu yapıyordu. İbrahim Kaboğlu bir anayasa hukukçusu. Sayın Kaboğlu dört partinin anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı." dedi.

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