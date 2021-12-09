Kemal Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa'da vatandaşlardan tepki!! "Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'ya ziyaret gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl'de esnaf ziyareti yaptığı sırada bir vatandaşın büyük tepkisi ile karşılaştı. İşte o anlar...

Şanlıurfa gezisinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar terör ile arasına mesafe koyamaması nedeniyle tepki gösterdi.

"TERÖRE DESTEK VEREN BİR ADAMIN BURADA NE İŞİ VAR?"

Bir vatandaş, "Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?" diye çıkışınca bölgede gerginlik yaşandı.

Partililer vatandaşa tepki gösterirken, olay çıkmadan Kemal Kılıçdaroğlu bölgeden uzaklaştı.

CHP, SURİYE VE IRAK TEZKERESİNE RET VERMİŞTİ

CHP, terör örgütü YPG/PKK tehdidine karşı sınır ötesinde operasyon yapabilmek için istenen tezkereye ret vermişti.

CHP'nin bu hamlesini PKK elebaşları 'Cesur bir adım' olarak nitelendirmiş, Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmişti.

CHP'nin HDP ile olan ittifakı, HDP ile PKK arasında bir bağ olmadığını savunması da büyük tepki çekmişti.