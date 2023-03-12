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Kemal Kılıçdaroğlu'na "helalleşme" tepkisi: Erbakan'ın kemiklerini sızlatıyorlar

A Haber
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Giriş: 12.03.2023 12:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da bir depremzedenin tepkisiyle karşılaşmıştı. O depremzede A Haber'e konuştu "CHP geçmişiyle hesaplaşmalı" dedi.

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