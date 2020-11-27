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Kemal Kılıçdaroğlu terör destekçisi isimleri kabul etti!

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Giriş: 27.11.2020 12:18
Güncelleme:27.11.2020 13:22
CHP'de yeni bir tartışma başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu milletin bütün tepkisine rağmen teröre destek veren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve heyetini kabul etti. Uzun süren görüşmenin ardından Fincancı'ya CHP bayrağı altında, CHP kürsüsünde basın açıklaması yaptırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün teröre destek veren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile genel merkezde bir araya geldi. Kabulde Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de eşlik etti. Milletin Fincancı ismine terör desteği nedeniyle gösterdiği tepkiye aldırmadan bu ziyareting gerçekleşmesini programlayan Kılıçdaroğlu'na parti içinden de tepki olduğu belirtildi. İşte CHP'deki yeni son dakika tartışması ve ayrıntılar;

CHP-TTB BİRLİKTE "VAKA SAYISI" YALANINA DEVAM

Kılıçdaroğlu, Kovid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi önerisi için "O konuda parlamentoda ortak bir iradenin çıkması güzel bir şey. Umarım Genel Kurula iner ve orada da kabul edilir böylece o sorun aşılmış olur" diye konuştu. Fincancı'nın açıklanan yeni Kovid-19 vaka sayılarının saha araştırmalarında tespit ettiklerinden çok düşük olduğu yalanını söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Söyledikleri her şeyin biraz gecikmiş de olsa doğru çıkması ayrıca hekimlere olan, TTB'ye olan güvenimizi artırdı" dedi.

TERÖRLE ANILAN İSİMLER CHP KÜRSÜSÜNDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun raporunda yer alan "meslek hastalığı" olarak değerlendirilmesi önerisine ilişkin, "O konuda parlamentoda ortak bir iradenin çıkması güzel bir şey. Umarım Genel Kurula iner ve orada da kabul edilir böylece o sorun aşılmış olur." dedi.

MİLLETİN TEPKİSİ HİÇE SAYILDI

Edinilen son dakika bilgisine göre Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de eşlik etti. Parti genel merkezindeki makamındaki kabulde Kılıçdaroğlu, Fincancı ve ekibini tepkilere aldırmadan ağırladı.

TTB'YE GÜVENİYORMUŞ!

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sağlık çalışanları olağanüstü zor koşullarda görev yapıyorlar. Günün 24 saati görev yapıyorlar. Söyledikleri her şeyin biraz gecikmiş de olsa doğru çıkması ayrıca hekimlere olan, TTB'ye olan güvenimizi artırdı." dedi.

AYNI YALANA DEVAM

Bakan Fahrettin Koca'nın resmi rakam ve belgelerle açıkladığı son dakika verilerine rağmen aynı yalanı sürdüren Fincancı benzer açıklamaları CHP Genel Merkezinde de yaptı.

"4 HAFTA ÜRETİMİ DURDURUN" DEDİ!

Salgınla ilgili rakamların aslında açıklanandan daha yüksek olduğunu savunan Fincancı, tüm çalışanların ihtiyaçlarının giderilerek toplu hareketliliğin kısıtlanmasını, zorunlu üretim dışında üretimin en az 2 hafta, ideal olarak da 4 hafta durdurulmasını önerdi.

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