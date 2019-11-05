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05.11.2019

Kemal Kılıçdaroğlu PKK'dan tutuklanan HDP'lileri bakın nasıl savundu!

CHP'nin bugünkü grup toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, terörle bağlantısı olduğu için tutuklanan ve yerlerine kayyum atanan HDP'li başkanları savundu. Kendi partisini dahi bu derece savunmamış olan Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarının kelepçelenip, 10 saat bekletilerek hücrelere gönderilmeleri doğru değildir" ifadeleri PKK ile arasına mesafe koyamadığını ortaya çıkardı.

CHP'li İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da terörle bağlantısı olan ve yerlerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanlarını savunması gündemdeki yerini korurken bir skandal açıklama Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terörle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve yerlerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanlarının gözaltı sürecinde hücrede tutulmasını eleştirdi.

Teröre destek verdikleri için tutuklanan HDP'li Belediye Başkanlarını demokrasiyi gerekçe göstererek savunan Kılıçdaroğlu, ortağı HDP ağzıyla konuştu.

YEREL SEÇİM ORTAĞI HDP'Yİ BÖYLE SAVUNDU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasiyi savunmak zorundayız, kayyum atamalarını bu bağlamda eleştirdik. Sonuçta hep birlikte bu ülkenin çıkarları için mücadele ediyoruz. Ankara, Balıkesir, Bursa Büyükşehir Belediye başkanları görevden alındığında da demokrasiye darbe olduğunu söyledik. Yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının kelepçelenip, 10 saat bekletilerek hücrelere gönderilmeleri doğru değildir. Farklı düşüncelerde olsak da demokrasiyi herkes için istiyoruz" sözleri PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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