Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmasını A Haber'de anlattı: CHP’nin verdiği görüntüden son derece rahatsız | İşte CHP'deki milyon dolarlık ağ

CHP'li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor? Ekrem İmamoğlu para skandalının neresinde? İBB-CHP üzerinden kara para mı aklanıyor? Balya balya paralar kimin cebinden çıktı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

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