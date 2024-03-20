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Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmasını A Haber'de anlattı: CHP’nin verdiği görüntüden son derece rahatsız | İşte CHP'deki milyon dolarlık ağ

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 23:13
CHP'li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor? Ekrem İmamoğlu para skandalının neresinde? İBB-CHP üzerinden kara para mı aklanıyor? Balya balya paralar kimin cebinden çıktı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.
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