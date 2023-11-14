Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'ndan intikam mı alacak? Fatih Altaylı'dan bomba iddia: CHP'yi karıştırmak için çalışacak! Ofisi biri finanse ediyor

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra büyük bir hezimet alan CHP'de o günden bu yana süre gelen kaos CHP Kurultayına taşınmıştı. 13 yıllık genel başkanlık koltuğunu Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıdaroğlu'nun ofis açma hamlesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Baba ve oğullar arasında yaşanan ihanet dolu kavganın ardından, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan intikam alacağı kulisleri dolanmaya başladı. Soner Yalçın Kılıçdaroğlu'na 'kurnaz' diyerek Ekrem İmamoğlu aleyhinde çalışacağını söyledi. Fatih Altaylı ise, "CHP'yi karıştıracak. Yerel seçimlerin kazanılmaması için uğraşacak" ifadelerini kullandı. Altaylı'nın bir diğer dikkat çektiği konu ise ofisin neden tutulduğuna yönelik oldu. Altaylı "Çankaya’da bir ofis kiralayacaksın. Burayı dayayıp döşeyeceksin. Sekreterya, gelen-giden, çay, kahve. Birinin bu çarkı döndürüyor, para pompalıyor olması lazım. Eğer öyleyse orada bir numara vardır” şeklinde konuştu.