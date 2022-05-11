11 Mayıs 2022, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu 30 bin TL tazminat ödeyecek
Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı manevi tazminat davasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23.03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmaları nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi.