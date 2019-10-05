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05.10.2019

Kelebekler Vadisi ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı |Video

Resmi Gazete'de Kelebekler Vadisi'ne ilişkin önemli karar yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Kelebekler Vadisi Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil edildi.

'nın Fethiye ilçesinde olan Kelebekler Vadisi'nin Kesin Korunacak Hassas Alanları ise koordinatlarla belirlendi.

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN NE DEMEK:

Kaynak değerlerinin korunması için; alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlardır.

1- Flora, fauna ve bunlara ait habitatlar ile topografya ve siluet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmayacağına,

2-Ancak bu alanlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izniyle;

3- Kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetlerinden kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı, enerji nakil hattı ve orman yangın yolu yapılabileceğine,

4- Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden yapıların yapılabileceğine,

5- Mevcut altyapı ve üst yapı tesisleri ile ruhsatlı veya ruhsatlı sayılan yapıların bakım ve onarımlarının yapılabileceğine,

6- Herhangi bir yapı yapılmamak kaydıyla arıcılık faaliyetlerinin yapılabilecek.

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