Kazakistan'daki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor? Küresel operasyonlar mı başladı?

Kazakistan’da doğalgaz zamlarını protesto amacıyla başlayan gösteriler devleti kurumlarını işgale dönüştü. Sokaklarda sözde göstericilerin ellerindeki silahlar kameralara yansırken Cumhurbaşkanı Tokayev teslim olmayanların yok edileceğini duyurdu. Peki Kazakistan’da neler oluyor? Ülkeyi kim karıştırdı? Sokaklarda kim var ve arkalarındaki güç kime ait? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar ve eski Almatı Askeri Ataşesi Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.

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