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Kayıp Rojin'in yurttan çıkış anı ortaya çıktı! Görüntüler ilk kez A Haber'de

Kayıp Rojin'in yurttan çıkış anı ortaya çıktı! Görüntüler ilk kez A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 20:37
Van'da 12 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in yurttan çıkış anı ortaya çıktı. O görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı.
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