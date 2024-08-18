18 Ağustos 2024, Pazar
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Katliam ordusundan TRT ekibine saldırı! Uzun namlulu silahlarla ateş açtılar: Muhabir yaralandı
İşgalci İsrail hukuk dinlemeden korkunç saldırıları ile masumların kanını dökmeye devam ediyor. İşgalciler kadın, çocuk ve yaşlı demeden Gazze'de soykırım saldırılarını sürdürürken katiller katliamı dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarını da hedef alıyor. Soykırımcılar bu kez TRT ekibine saldırdı. İşgalciler TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'un bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda muhabir yaralandı.