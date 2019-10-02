Katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı Yalova'daki lüks villaya mı gömüldü? |Video

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik evraklarını teslimatı için geldiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkamadı. Kaşıkçı, Suudi Arabistan'dan özel olarak bu iş için gelen infaz timi tarafından başkonsoloslukta katledildiği ortaya çıktı. Türkiye, Kaşıkçı cinayetiyle uluslararası camiada zor durumda bırakılmak istendi. Cinayetin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Kaşıkçı'nın cansız bedenine halen ulaşılamadı. Peki Yalova'daki lüks villanın sırrı ne? Kaşıkçı'nın cesedi burada mı? Burada yapılan operasyonda neler yaşanmıştı? A Haber muhabiri Necat Kırbulut tüm bu soruların detaylarını canlı yayında anlattı.