01 Aralık 2023, Cuma
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Katiller sürüsü yaşlı adama saldırdı! Mescid-i Aksa’da namaza gelen Müslümanlara dayak
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya namaza gelen Müslümanlara zulmü devam ediyor. Namaza gelen bir yaşlı adam kontrol noktasından içeri alındıktan sonra sözde İsrail askeri ve polisi tarafından dövüldü ve gözaltına alındı. Müdahaleyi gizlemek için gazeteciler caddeye sokulmuyor. Gençlerin üzerine gaz bombası atıldı ve TOMA ile müdahale edildi. Detayları A Haber muhabiri Özlem Aktay aktardı.