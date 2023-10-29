29 Ekim 2023, Pazar
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Katil İsrail'in katlettiği çocuklar
ABD'de barış yanlısı Yahudi gruplar, New York'taki ünlü Grand Central Garı'nı işgal ederek protesto düzenledi. İsrail'in Gazze'deki katliama son vermesi çağrısında bulunan Yahudiler, "Adımıza soykırım yapılmasına izin vermiyoruz" sloganları attı. Protestoyu organize eden 'Yahudilerin Barış Sesi' adlı sivil örgüt de, Gazze'de öldürülen 3 binden fazla çocuğun isimlerini paylaştı..