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Katil İsrail’in “Holokost” maskesi nasıl düştü? Adolf Hitler özentisi Netanyahu | ANALİZ

Katil İsrail’in “Holokost” maskesi nasıl düştü? Adolf Hitler özentisi Netanyahu | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2024 13:04
Bir yanda yıllardır süren işgalle birlikte katledilen Filistinliler, diğer yanda ise her göreve gelenin kasap olarak anıldığı İsrail başbakanları... Binyamin Netanyahu da işte o sıfatı fazlasıyla hak eden Siyonist rejimin temsilcilerinden biri. Hatta katliamın boyutunu çok daha ötelere taşıdığı için Orta Doğu'nun Hitler'i olarak da anılıyor Netanyahu...
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