Katil İsrail’in “Holokost” maskesi nasıl düştü? Adolf Hitler özentisi Netanyahu | ANALİZ

Bir yanda yıllardır süren işgalle birlikte katledilen Filistinliler, diğer yanda ise her göreve gelenin kasap olarak anıldığı İsrail başbakanları... Binyamin Netanyahu da işte o sıfatı fazlasıyla hak eden Siyonist rejimin temsilcilerinden biri. Hatta katliamın boyutunu çok daha ötelere taşıdığı için Orta Doğu'nun Hitler'i olarak da anılıyor Netanyahu...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN