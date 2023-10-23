Katil İsrail’in Gazze’ye sınırlı kara saldırısı ne anlama geliyor? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

Katil İsrail “Kara kuvvetleri rehineleri araçam için Gazze’ye girdi” açıklamasında bulundu. Kara katliamının habercisi mi? Bahçeşehir Ünivesitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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