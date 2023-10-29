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Katil İsrail'in Gazze katliamına dünyadan tepkiler

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Giriş: 29.10.2023 16:52
Terör devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım dünyanın farklı noktalarında protesto ediliyor. İspanya'da katil İsrail protesto edildi.
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