Katil İsrail’den “hastanede silah” tiyatrosu

İsrail askerlerinin Gazze'deki kemal advan hastanesinde silah bulunduğunu gösterdiği bir video yayınlanmıştı. Ancak o silahları İsrail askerlerinin kendisinin koyduğu ortaya çıktı

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