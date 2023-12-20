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Katil İsrail’den “hastanede silah” tiyatrosu

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 09:52
İsrail askerlerinin Gazze'deki kemal advan hastanesinde silah bulunduğunu gösterdiği bir video yayınlanmıştı. Ancak o silahları İsrail askerlerinin kendisinin koyduğu ortaya çıktı
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Katil İsrail’den “hastanede silah” tiyatrosu
Katil İsrail’den “hastanede silah” tiyatrosu
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