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Katil İsrail ordusu yeni görüntüleri paylaştı

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Giriş: 30.10.2023 13:19
Terör devleti İsrail ordusu sosyal medya hesabından yeni görüntüler paylaştı.
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