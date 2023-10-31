Katil İsrail Lahey'de yargılanır mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Gazze'de katliam yapan terör devleti İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek? İsrail yargılanabilecek mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Çınar Özen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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