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Katil İsrail Lahey'de yargılanır mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 31.10.2023 16:39
Gazze'de katliam yapan terör devleti İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek? İsrail yargılanabilecek mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Çınar Özen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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