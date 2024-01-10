Katil İsrail kendi askerini vurdu! Katiller sürüsü Gazze'de nasıl pusuya düşürüldü?

Tel Aviv'in gündeminde bir kez daha yanlışlıkla öldürülen Katil İsrail askerleri var. Gazze'de neler yaşandı? İsrail ordusu kendi askerini nasıl öldürdü? İsrail askerleri Gazze'de nasıl pusuya düşürüldü? İsrail askerleri nasıl rehin alındı? Gazze İsrail için nasıl bataklığa dönüşüyor? Gelişmeleri A Haber’de stratejist İbrahim Keleş değerlendirdi.

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