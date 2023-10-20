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Katil İsrail askeri göstericiyi vurdu! A Haber çatışmaların kalbinde

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 17:02
Batı Şeria’da taş atan göstericilere terör devleti İsrail ateş açtı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları sıcak noktadan aktardı. .
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