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Katarlı öğrenciler üzerinden algı operasyonu! Protokol üzerinden siyasi operasyon | İşte perde arkası

A Haber
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Giriş: 01.07.2021 11:05
Bir haber sitesi kuyuya taş attı. "Katarlı öğrenciler sınavsız olarak tıp fakültelerinde okuyacak" dedi.. Devletin her makamı bu iddiayı yalanladı ama muhalefet yalan siyasetten geri adım atmadı. Peki nedir işin aslı? Türkiye'de kaç Katarlı öğrenci var? Katar yalanının perde arkasını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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