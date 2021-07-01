01 Temmuz 2021, Perşembe
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Katarlı öğrenciler üzerinden algı operasyonu! Protokol üzerinden siyasi operasyon | İşte perde arkası
Bir haber sitesi kuyuya taş attı. "Katarlı öğrenciler sınavsız olarak tıp fakültelerinde okuyacak" dedi.. Devletin her makamı bu iddiayı yalanladı ama muhalefet yalan siyasetten geri adım atmadı. Peki nedir işin aslı? Türkiye'de kaç Katarlı öğrenci var? Katar yalanının perde arkasını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.