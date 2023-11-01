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Kassam Tugayları’ndan yeni açıklama! Katil İsrail'den basına sansür... A Haber çatışma bölgesinde

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 12:38
Son dakika Gazze haberi... Katil İsrail ölüm kusmaya devam ediyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, 26. günde Gazze sınırından son gelişmeleri aktardı.
Katillerden İsrail basınına sansür KATİLLERDEN İSRAİL BASININA SANSÜR

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