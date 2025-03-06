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Kartal ve Ataşehir başkan yardımcıları Livan Gür ve Cemalettin Yüksel’e dava! Kent uzlaşısı soruşturmasında hapis talebi

Kartal ve Ataşehir başkan yardımcıları Livan Gür ve Cemalettin Yüksel'e dava! Kent uzlaşısı soruşturmasında hapis talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 13:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kent uzlaşısı soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında, tutuklanan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı.
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Kartal ve Ataşehir başkan yardımcıları Livan Gür ve Cemalettin Yüksel’e dava! Kent uzlaşısı soruşturmasında hapis talebi
Kartal ve Ataşehir başkan yardımcılarına dava
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