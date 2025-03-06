06 Mart 2025, Perşembe
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Kartal ve Ataşehir başkan yardımcıları Livan Gür ve Cemalettin Yüksel'e dava! Kent uzlaşısı soruşturmasında hapis talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kent uzlaşısı soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında, tutuklanan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı.