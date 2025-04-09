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Kartal Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu! Ödeme var ama onarım yok

Kartal Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu! Ödeme var ama onarım yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 10:45
İBB'ye yönelik yoksuzluk soruşturması sürerken bir iddia da kartal belediyesi için geldi. 68 reklam panosu onarımı için Kartal Belediyesi tarafından 2 milyon liralık ihale açıldı ve ihale bir şirkete verildi. Ancak iddialara göre bu onarımlar gerçekleşmedi. Hatta ihale içerisinde olmayan reklam panoları da yer aldı.
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Kartal Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu! Ödeme var ama onarım yok
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