09 Nisan 2025, Çarşamba
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Kartal Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu! Ödeme var ama onarım yok
İBB'ye yönelik yoksuzluk soruşturması sürerken bir iddia da kartal belediyesi için geldi. 68 reklam panosu onarımı için Kartal Belediyesi tarafından 2 milyon liralık ihale açıldı ve ihale bir şirkete verildi. Ancak iddialara göre bu onarımlar gerçekleşmedi. Hatta ihale içerisinde olmayan reklam panoları da yer aldı.