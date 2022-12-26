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Karı-koca Özel Harekatçılar dağlarda da yan yana! İşte terörle mücadelenin isimsiz kahramanları: YAŞASIN DEVLET VAR OLSUN ÖZEL HAREKAT

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 10:56
Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz yıllarca terörün gölgesinde kaldı. Gelinen son noktada ise güvenlik güçlerimizin kararlılığı ve Türk Savunma Sanayiinde atılan adımlarla bölge terörden temizlendi. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, Hakkari'deydi. Polis Özel Harekat timlerinin dağlardaki mücadelesini sizler için görüntüledi.
Karı-koca omuz omuza vatan nöbeti KARI-KOCA OMUZ OMUZA VATAN NÖBETİ

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Karı-koca omuz omuza vatan nöbeti
Karı-koca omuz omuza vatan nöbeti
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