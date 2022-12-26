26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Karı-koca Özel Harekatçılar dağlarda da yan yana! İşte terörle mücadelenin isimsiz kahramanları: YAŞASIN DEVLET VAR OLSUN ÖZEL HAREKAT

Karı-koca Özel Harekatçılar dağlarda da yan yana! İşte terörle mücadelenin isimsiz kahramanları: YAŞASIN DEVLET VAR OLSUN ÖZEL HAREKAT

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz yıllarca terörün gölgesinde kaldı. Gelinen son noktada ise güvenlik güçlerimizin kararlılığı ve Türk Savunma Sanayiinde atılan adımlarla bölge terörden temizlendi. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, Hakkari'deydi. Polis Özel Harekat timlerinin dağlardaki mücadelesini sizler için görüntüledi.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 10:57
  • 1
  • 23
Karı-koca Özel Harekatçılar dağlarda da yan yana! İşte terörle mücadelenin isimsiz kahramanları: YAŞASIN DEVLET VAR OLSUN ÖZEL HAREKAT

Doğu ve Güneydoğu huzura kavuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Karı-koca Özel Harekatçılar dağlarda da yan yana! İşte terörle mücadelenin isimsiz kahramanları: YAŞASIN DEVLET VAR OLSUN ÖZEL HAREKAT

A Haber ekibi huzura kavuşan bölgenin isimsiz kahramanlarını görüntüledi.

  • 3
  • 23
Karı-koca Özel Harekatçılar dağlarda da yan yana! İşte terörle mücadelenin isimsiz kahramanları: YAŞASIN DEVLET VAR OLSUN ÖZEL HAREKAT

Terörle mücadele yürütülüyor ama hangi şartlarda? A Haber işte o anlara şahitlik etti.

  • 4
  • 23
Karı-koca Özel Harekatçılar dağlarda da yan yana! İşte terörle mücadelenin isimsiz kahramanları: YAŞASIN DEVLET VAR OLSUN ÖZEL HAREKAT

Özel Harekat Polisleri dağ bayır demeden zor şartlarda terörle mücadelesini sürdürüyor.

  • 5
  • 23
Karı-koca Özel Harekatçılar dağlarda da yan yana! İşte terörle mücadelenin isimsiz kahramanları: YAŞASIN DEVLET VAR OLSUN ÖZEL HAREKAT

Bölgede kar kalınlığı bir metre.