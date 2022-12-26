26 Aralık 2022, Pazartesi
Karı-koca Özel Harekatçılar dağlarda da yan yana! İşte terörle mücadelenin isimsiz kahramanları: YAŞASIN DEVLET VAR OLSUN ÖZEL HAREKAT
Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz yıllarca terörün gölgesinde kaldı. Gelinen son noktada ise güvenlik güçlerimizin kararlılığı ve Türk Savunma Sanayiinde atılan adımlarla bölge terörden temizlendi. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, Hakkari'deydi. Polis Özel Harekat timlerinin dağlardaki mücadelesini sizler için görüntüledi.
Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 10:57
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