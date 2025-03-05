05 Mart 2025, Çarşamba
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Karayolu taşımacılığında yeni dönem! Biletsiz yolcu taşıyan 85 bin ceza
AK Parti milletvekilleri yeni bir kanun teklifi hazırladı. Buna göre şehirlerarası otobüslerde kurallara uymayanlar ağır ceza ödeyecek. Biletsiz yolcu taşıyana 85 bin lira, durak dışı yolcu indirene ise 50 bin liraya kadar ceza kesilebilecek. Teklif ile doğum yardımı miktarı için de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yetki verilecek.