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Karayolu taşımacılığında yeni dönem! Biletsiz yolcu taşıyan 85 bin ceza

Karayolu taşımacılığında yeni dönem! Biletsiz yolcu taşıyan 85 bin ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 13:10
AK Parti milletvekilleri yeni bir kanun teklifi hazırladı. Buna göre şehirlerarası otobüslerde kurallara uymayanlar ağır ceza ödeyecek. Biletsiz yolcu taşıyana 85 bin lira, durak dışı yolcu indirene ise 50 bin liraya kadar ceza kesilebilecek. Teklif ile doğum yardımı miktarı için de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yetki verilecek.
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Karayolu taşımacılığında yeni dönem! Biletsiz yolcu taşıyan 85 bin ceza
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