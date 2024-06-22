Her yıl bayram tatillerinin başlangıcı ve bitişinde yaşanan trafik yoğunluğu "Karayolları Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi"nden anlık takip ediliyor. A Haber ekibinden Rüya Akkuş o noktadan detayları aktardı.

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