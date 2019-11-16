Karaköy'de başörtülü gençlere çirkin saldırı! Görgü tanıkları yaşananları anlattı...

İstanbul Karaköy’de bir kadın, yolda yürüyen başörtülü gençlere bir anda saldırdı. Saldırıya uğrayan genç kadınlar, Karaköy Polis Karakolu'na suç duyurusunda bulundu. Saldırgan kadın gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Öte yandan görgü tanığı olan esnaflar da olay anını anlattı.