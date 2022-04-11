12 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karadeniz'deki deprem İstanbul depreminin habercisi mi?

Karadeniz'deki deprem İstanbul depreminin habercisi mi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2022 23:42
Güncelleme:11.04.2022 23:42
Karadeniz'de akşam saatlerinde yaşanan 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından panik yaşanırken Prof. Dr. Şükrü Ersoy beklenen büyük Marmara depremine ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Peki deprem olası İstanbul depremini tetikler mi? İşte detaylar...
Karadeniz’deki deprem İstanbul depreminin habercisi mi?
Karadeniz'deki deprem İstanbul depreminin habercisi mi?
Öğrenciler muaf mı tutulacak?
Öğrenciler muaf mı tutulacak?
Diyarbakır annelerinin sesi olan kitap!
Diyarbakır annelerinin sesi olan kitap!
FETÖ’cüler işletmeleri devredip kaçıyor
FETÖ'cüler işletmeleri devredip kaçıyor
Mariupol’deki yıkım İHA ile görüntülendi!
Mariupol’deki yıkım İHA ile görüntülendi!
Kurutulan göle toprak dolduruldu!
Kurutulan göle toprak dolduruldu!
Emekli ikramiyesi artacak mı?
Emekli ikramiyesi artacak mı?
Suriye ve Irak’ın kuzeyinde teröre darbe
Suriye ve Irak’ın kuzeyinde teröre darbe
Şanlıurfa’ya özel gösteri!
Şanlıurfa'ya özel gösteri!
Ödemler yapılmadı metro inşaatı durdu!
Ödemler yapılmadı metro inşaatı durdu!
Rusya on binlerce asker yığıyor
"Rusya on binlerce asker yığıyor"
Şaşırtan zorunlu din dersi kararı!
Şaşırtan zorunlu din dersi kararı!
Daha Fazla Video Göster