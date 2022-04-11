12 Nisan 2022, Salı
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Karadeniz'deki deprem İstanbul depreminin habercisi mi?
Karadeniz'de akşam saatlerinde yaşanan 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından panik yaşanırken Prof. Dr. Şükrü Ersoy beklenen büyük Marmara depremine ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Peki deprem olası İstanbul depremini tetikler mi? İşte detaylar...