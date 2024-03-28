Karadeniz'de yeni sondaj kuyusu! Bakan Bayrakatar: Karadeniz'de Göktepe-1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık

Enerji ve Taii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Dün akşam itibariyle Karadeniz'de Göktepe adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık. Keşif kuyusu Sakarya Gaz Sahası'nın kuzey batısında bulunuyor.

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