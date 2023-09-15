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Karadeniz'de yeni petrol heyecanı! A Haber Çayeli açıklarından aktardı

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Giriş: 15.09.2023 18:16
Karadeniz’de Rize’nin Çayeli ilçesinde açıklarında deniz yüzeyinde petrole rastlandı. Petrol potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) analize gönderilecek. A Haber ekibi ve Profesör Doktor Nafız Maden bölgedeki gelişmeyi Çayeli açıklarından saniye saniye aktardı.
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