06 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karadeniz'de sular yine mi ısınıyor?

Karadeniz'de sular yine mi ısınıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2023 16:59
Karadeniz’deki kriz enerji güvenliğini nasıl etkiliyor? Tahıl koridoru devam edecek mi? Afrika’da neler yaşanıyor? Batılı ülkeler Afrika’daki gerilimi tırmandırıyor mu? İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz’de sular yine mi ısınıyor?
Karadeniz'de sular yine mi ısınıyor?
Vize serbestisi görüşmesi için tarih
Vize serbestisi görüşmesi için tarih
İnsanlık tarihinin en kanlı savaşı
İnsanlık tarihinin en kanlı savaşı
Adıyaman’da son durum ne?
Adıyaman'da son durum ne?
Bakan Göktaş A Haber’de
Bakan Göktaş A Haber'de
İsveç’e terör tepkisi
İsveç'e terör tepkisi
CHP’de yerel seçim gerginliği
CHP'de yerel seçim gerginliği
Depremlerin 6. ayında A Haber bölgede
Depremlerin 6. ayında A Haber bölgede
Deprem bölgesinde konutlar ne durumda?
Deprem bölgesinde konutlar ne durumda?
Kılıçdaroğlu bir FETÖ projesidir
"Kılıçdaroğlu bir FETÖ projesidir"
İmamoğlu dümeni İstanbul’a mı kırdı?
İmamoğlu dümeni İstanbul'a mı kırdı?
Gözler Başkan Erdoğan’da! İşte masadaki konular
Gözler Başkan Erdoğan'da! İşte masadaki konular
Daha Fazla Video Göster