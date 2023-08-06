Karadeniz’de sular yine mi ısınıyor?

Karadeniz’deki kriz enerji güvenliğini nasıl etkiliyor? Tahıl koridoru devam edecek mi? Afrika’da neler yaşanıyor? Batılı ülkeler Afrika’daki gerilimi tırmandırıyor mu? İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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