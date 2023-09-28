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Karadeniz'de petrol arayacak! Sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Trabzon'da

A Haber
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Giriş: 28.09.2023 11:54
Karadeniz'de petrol arayacak, sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Trabzon'a demirledi. Doğalgaz ve petrol araması yapan gemi, 3 boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan jeofizik mühendisi Prof. Dr. Nafız Maden değerlendirdi.
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