28 Eylül 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Karadeniz'de petrol arayacak! Sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Trabzon'da
Karadeniz'de petrol arayacak, sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Trabzon'a demirledi. Doğalgaz ve petrol araması yapan gemi, 3 boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan jeofizik mühendisi Prof. Dr. Nafız Maden değerlendirdi.